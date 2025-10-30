◇MLBワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ 6-1 ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが日本時間30日に行われたワールドシリーズ第5戦に敗戦。ブルージェイズに世界一へ王手をかけられました。次戦は移動日を挟んだ同11月1日の第6戦。負けられないマウンドには山本由伸投手があがります。山本投手は次戦に向けて「とにかく勝つことに集中。勝つだけだと目の前の試合に集中していつも通りのプレーをしたい」