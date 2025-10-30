実弾を撃つことができ、殺傷能力がある、おもちゃの拳銃を自宅に所持したとして60歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、江原修容疑者は今年4月、千葉県袖ケ浦市の自宅で実弾を撃つことができて、殺傷能力がある違法なおもちゃの拳銃2丁を所持した疑いがもたれています。江原容疑者の家からは30丁ほどのおもちゃの拳銃がみつかり、そのうち2丁が違法なものだったということです。江原容疑者は拳銃マニアとみられ、調べに対