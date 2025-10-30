元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）が30日、レギュラーコメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。与野党6党が29日協議し、ガソリン暫定税率をめぐって年内廃止で大筋合意したことについて私見を述べた。玉川氏は「多くの人がありがたいと思うと思うんですね。でも、国全体としてみたらむしろマイナスの方が大きい政策じゃないかな」と前置きした上で「むしろやっぱり円安を何とかしな