TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第5話が11月4日に放送予定です。「鮎ちゃんは誰かに任せなくても大丈夫」ミナトと話した勝男は…『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失っ