◆九州地区高校野球準決勝熊本工3―4長崎日大（30日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）長崎日大が逆転で熊本工を破り2022年秋以来の決勝進出を決めた。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆前半は熊本工に3点をリードされ流れが悪かったが8回、4番小池郁（2年）が2点適時打、5番梶山風岳（2年）が同点打、6番平野博裕（2年）が逆転打と、4番からの3連打が出て4点をあげ逆転した。