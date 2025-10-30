¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÎÓÁÇ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¦±é¤·¤¿Âç±Ç¥É¥é¥Þ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¼ù¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥Þ¥ÞÂÐÀèÀ¸ËÜÅö¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ª¤ê¤¿¤é¡¦¾ÐÃçÎÉ¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶¦±é¥­¥ã¥¹¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÉñÂæ¤ÎÀßÄêÄÌ¤êÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤«¤é¡¢ÉñÂæ¸å¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ø¡Ä¡£2Ëç¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÌÜ¤ò°ú