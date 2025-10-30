＜フォーティネット プレーヤーズ カップ初日◇30日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会主催の国内男子ツアー新規大会。選手会副会長の石川遼は初日を3バーディ・1ボギーの「69」で回り、2アンダー・10位タイでホールアウトしている。【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼5アンダー・首位タイに今平周吾と吉田泰基。1打差3位タイに新村駿と岡田絃希、2打差5位タイには岩〓亜久竜、金子駆大ら5人が