海外メジャー「全英オープン」を主催するR＆Aが、2027年の全英オープン開催に向けて、セント・アンドリュース・オールドコースの改造を発表した。工事は来週から開始される。≪写真≫女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！西郷、山下らが選んだモデルの特長は？R&Aのチーフエグゼクティブであるマーク・ダーボン氏は「セントアンドリュース・リンクス・トラストと協力し、マッケンジー＆エバート社に、オールドコ