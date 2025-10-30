飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は2日目を迎えた。5Rを佐藤摩弥（33＝川口）が勝って、連勝で通算400勝を決めた。「先日、若井友和さんと青山周平君が1000勝を挙げたばかり。それらと比べたら…。切りがいいのは500なので500勝を目指します」。謙遜したが、もちろん、立派なものだ。しかも連勝でのリーチ一発。「エンジンはいい方向に行っている。まだ上がありそう。スタートは集中しすぎて、少し攻めすぎ