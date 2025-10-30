◇ドイツ杯2回戦Bミュンヘン4―1ケルン（2025年10月29日ドイツ・ケルン）バイエルン・ミュンヘンが敵地で行われたケルンとのドイツ杯2回戦に4―1で快勝し、公式戦開幕14連勝を記録した。欧州5大リーグでは1992〜93年シーズンにACミラン（イタリア）が残した13連勝を上回った。ドイツ1部で8戦負けなしの昨季リーグ王者は前半31分に先制を許したが、同36分にFWディアスが同点弾を決め、2分後にエースのFWケーンが勝ち越し