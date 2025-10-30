「１票の格差」が最大３・１３倍だった７月の参院選は、投票価値の平等を求める憲法に違反するとして、弁護士グループが東京、神奈川など１都１０県の各選挙区の選挙無効（やり直し）を求めた訴訟で、東京高裁（宮坂昌利裁判長）は３０日、「合憲」と判断し、請求を棄却する判決を言い渡した。７月の参院選を巡っては、二つの弁護士グループが全国８高裁・６支部に計１６件の訴訟を起こしている。２４日の大阪高裁判決は「合憲