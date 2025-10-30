ブルージェイズは２９日（日本時間３０日）に敵地ロサンゼルスで行われたドジャースとのワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦で６―１で勝ち、対戦成績３勝２敗で３２年ぶりのＷＳ制覇に王手をかけた。ヒーローは先発した右腕イエサベージだ。角度のあるストレートと伝家の宝刀スプリットを軸にドジャース打線を翻弄し７回を３安打１失点、ＷＳの新人記録となる奪三振無四球、そしてＷＳの新人記録となる奪三振１２をマークした。