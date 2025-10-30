ニッポン高度紙工業 [東証Ｓ] が10月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比7.5％増の17.7億円に伸び、従来の21.1％減益予想から一転して増益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の26億円→31億円(前期は24.4億円)に19.2％上方修正し、増益率が6.3％増→26.8％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月