米株価指数先物時間外取引乱高下米中首脳会談受けトランプがコメント 東京時間13:47現在 ダウ平均先物DEC 25月限47828.00（+31.00+0.06%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6930.75（+8.00+0.12%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限26270.00（+7.50+0.03%） トランプ米大統領は中国が大量の大豆を直ちに購入することで合意。フェンタニル関税を即時発効で10％に引き下げた。素晴らしい会談だったなどとコメント。