CZ-12 トライオードは、クロスゾーンの頭外定位(前方定位)ヘッドフォンの新モデルとして、頭外定位の効果はそのままに、軽量化と低価格を実現した「CZ-12」を12月に発売する。価格は99,000円。 ART(Acoustic Resonance Technology)による自然な頭外定位を実現するというヘッドフォン。 主音源再生用の2つのドライバーユニット(高音用/低音用)と、逆チャンネルの音源を再生するもう1つの専用ドライバ&