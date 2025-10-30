米株価指数先物時間外取引再び下落、米中首脳会談はやや物足りない内容か 東京時間13:55現在 ダウ平均先物DEC 25月限47712.00（-85.00-0.18%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6914.00（-8.75-0.13%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限26208.00（-54.50-0.21%） 米株は時間外で乱高下。米中首脳会談終了とともに急落したが、その後トランプ氏がコメントしたことでプラス圏を回復した。ただ、再び下落。会談の内容