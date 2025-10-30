７月に結婚を発表した女優の川口葵が、プライベートショットを公開した。川口は３０日までに自身のインスタグラムを更新。「もうこの髪の長さが懐かしい」と書き出し、「このカフェオシャレやったなあ」とつづり、ベージュの長袖トップス姿でカフェでリラックスする様子を多数公開した。この投稿にファンからは「葵ちゃんめっちゃかわいい」「キレイです」などの絶賛の声が寄せられている。