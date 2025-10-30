◇ワールドシリーズ第5戦ドジャース1―6ブルージェイズ（2025年10月29日ロサンゼルス）ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦で投打振るわず完敗。対戦成績が2勝3敗となり、敵軍に世界一へ王手をかけられ崖っぷちに立たされた。相手先発の新人右腕・イエサベージに3打席で2三振1死球に終わったフリーマンは「試合に入るとき、僕たちは攻める“ゾーン（コース）”を