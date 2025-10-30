世界的名手で現在は米国を拠点に騎乗するランフランコ・デットーリ騎手（54＝イタリア）が日本時間30日、現役を引退することを自身のX（旧ツイッター）で発表した。鞍上は「ブリーダーズCを最後に米国でレースに騎乗することから引退し、乗ってみたいと思っていた南米での数回の騎乗でキャリアを終えます」と明かした。「40年以上にわたり、このスポーツの最高のレベルで競えたことは光栄です。家族、馬主、調教師、厩舎スタッ