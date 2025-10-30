飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は2日目を迎えた。6Rで連勝を狙った森且行（51＝川口）だが4着。なかなかさばくチャンスがなく、位置を上げることができなかった。「スタートが決まっていないし、苦しんだのは仕方ない。なかなか進んでいかないね」それ以上に森を苦しめたのは直射日光が降り注ぐ路面状況。「これだけ照ると、すごく滑る。いやあ、疲れたよ」。かなり気を使いながらの走行だったようだ。