【慶州（韓国南東部）＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３０日、中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談で台湾問題は「一切話題にならなかった」と述べた。トランプ氏によると、会談ではロシアとウクライナの戦闘を終わらせるための協力について話し合った。中国による露産原油の購入問題に関しては、「議論しなかった」と述べた。米国に戻る大統領専用機内で記者団に語った。