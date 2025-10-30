群馬・伊勢崎市で、信号無視の車が猛スピードで交差点に進入する瞬間がドライブレコーダーに収録されていた。この場面に遭遇したドライバーは、意図的な信号無視に感じられたと語っている。一方、茨城・筑西市では、フォグランプを意味なく点灯させ続ける車が出現した。運転を妨害する危険な行為に、専門家も危険性を指摘している。信号無視の危険走行に“あぜん”群馬・伊勢崎市で20日午前8時半前に撮影されたのは、撮影者が右折