ＣＩＪ [東証Ｐ] が10月30日後場(14:00)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比40.7％増の6.4億円に拡大し、通期計画の22.8億円に対する進捗率は28.1％に達し、5年平均の20.2％も上回った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.8％→9.1％に改善した。 株探ニュース