10月30日発表 「暁のヨナ」色紙風イラストカード 【拡大画像へ】 2009年17号から16年にわたり連載され、多くの読者に愛されてきた草凪みずほ氏のマンガ「暁のヨナ」は、12月19日発売の「花とゆめ」2号で、ついに完結を迎える。 クライマックスに向けて雑誌「花とゆめ」では特別企画を多数実施する。大人気の複製原画付録や描き下ろしアクリルスタンドなど、ここでしか手に入らないグッズが揃う