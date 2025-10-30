4カ月間も迷宮入りしていた米韓両国の関税協議という“高次方程式”が、ついに解かれた。【注目】初めて試される李在明の外交手腕両国の主要な争点だった?対米投資の方法については、現金支出を2000億ドル（約30兆円）に定める代わりに、年間上限を200億ドル（約3兆円）とすることで妥協点を見いだした。これに加え、李在明（イ・ジェミョン）大統領は?国防分野においてトランプ米大統領から原子力潜水艦建造の許可を取り付けた。?