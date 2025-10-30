【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月4日19時30分よりNHK総合で放送される『第25回 わが心の大阪メロディー』の出演者第2弾、企画、曲目が発表となった。 ■ハンバート ハンバートが連続テレビ小説『ばけばけ』の舞台から主題歌を披露 放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』から、ヒロイン・松野トキ役を演じる高石あかり（メイン写真/「高」は、はしごだかが正式表記）、その夫となるレフカダ・ヘブン