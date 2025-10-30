【その他の画像・動画等を元記事で観る】 超特急が『TJ MOOK 1OC Vol.6』（11月6日発売）の表紙＆巻頭に登場する。 ■猫耳帽子をかぶったキュートな超特急 11月29日からツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026「REAL?」 』をスタートさせる超特急。最新シングル「NINE LIVES」のクールな衣装のグラビアや、本誌でしか見ることができない猫耳帽子をかぶったキュートな彼らの写真が多数掲載さ