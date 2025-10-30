第1回中国（国際）ロボット弁論大会がこのほど、北京市唯一の国家級経済開発区である北京亦荘で始まりました。同大会には清華大学や湖北大学、北京交通大学、中国人民大学付属中学校をはじめとする学校チームや、松延動力や加速進化などの企業チームの計14チームが参加しました。今大会では、「人とロボットの協同」「人とロボットの対抗」「ロボット間の対決」の3段階進出制が設けられました。1回戦では、人の弁士が自チームのロ