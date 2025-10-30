29日（水）にセリエA第3節が行われ、男子日本代表キャプテンでアウトサイドヒッター（OH）の石川祐希が所属するペルージャがホームのパラ・バートンでパドヴァと対戦した。 開幕2連勝中のペルージャがここまで1勝1敗のパドヴァをホームに迎えた一戦。石川は開幕戦以来のスタメン出場となった。 試合は序盤からペルージャがリードを広げる展開になると、第1セット中盤には