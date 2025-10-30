日本銀行は金融政策を決める会合で、政策金利を0.5％に据え置きました。日銀は、先ほど行われた金融政策を決める会合で、政策金利をこれまでの0.5％に据え置くことを賛成多数で決定しました。前回と同じく、2人の委員が反対し、利上げを提案しています。政策金利を据え置くのは、6会合連続です。アメリカの関税政策の影響について、日銀は「内外経済・物価に及ぼす影響を巡る不確実性はなお高い」と指摘し、雇用や消費が今後、押し