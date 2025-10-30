高市総理はAPEC首脳会議に出席するため、先ほど韓国に向けて出発しました。きょう午後には韓国の李在明大統領と会談する予定で、「首脳間の信頼関係を構築をしていきたい」と意気込みを語りました。高市総理「APECでも地域の平和と安定、そして繁栄に向けて主要な首脳との間で、しっかりと協力関係・信頼関係を構築していきたい」高市総理はきょうから3日間の日程でAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に出席するため、韓国