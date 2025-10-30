高松高等裁判所 2025年7月の参議院選挙のいわゆる「一票の格差」を巡る裁判で、高松高等裁判所は30日、「合憲」とする判断を下しました。選挙無効の請求は退けました。 この裁判は2025年7月に行われた参院選の「一票の格差」が最大で3.13倍だったのは憲法に反するとして弁護士グループが全国14の高等裁判所やその支部に「選挙無効」を訴えたものです。 高松高裁では、香川、愛媛、合区の「徳島・高知」の3つの選挙