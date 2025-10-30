9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、11月6日発売のムック『TJ MOOK 1OC Vol.6』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。【写真】あの熱気が蘇る！笑顔で会場を盛り上げる超特急最新シングル「NINE LIVES」のクールな衣装のグラビアや、本誌でしか見ることができない猫耳帽子をかぶったキュートなメンバーの写真が多数掲載される。付録の「BOARD PINUP」は、表面に縦3点×横3点＝計9点のソログラビア、