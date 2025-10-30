巨人は３０日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内での秋季キャンプ２日目を迎えた。この日も前日の初日と同じく、午前中Ｇタウンでスタートするグループは午前からたっぷり練習。野手はランニング、シートノック、守備練習、実戦的な攻撃練習、フリー打撃、ロングティーと練習量を確保。ロングティー後に倒れこむ選手も数人いた。投手もランニング、投げ込みとハードな練習。リーグ３位からの巻き返しへ