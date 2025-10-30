MBSラジオの新番組『増田貴久のスーパーオモシロラジオ』（毎週水曜深1：00）が11月5日からスタートすることが、30日に公式Xで発表された。【Xより】『増田貴久のスーパーオモシロラジオ』11月5日スタートロゴも公開2021年4月に放送スタートした『増田貴久・中丸雄一のますまるらじお』が29日深夜に最終回を迎えた。エンディングで増田貴久が「2021年から4年半やらせていただいて、（宮島）咲良ちゃんと一緒に3人を応援し