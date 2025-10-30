ＮＭＢ４８のメンバー６人が３０日、大阪・難波のＮＭＢ４８劇場で「手紙文化振興アンバサダー就任イベント」に参加。２０２６年用年賀はがき販売をＰＲした。アンバサダーのたすきをかけて登壇した青原優花、安部若菜、川上千尋、坂下真心、坂田心咲、塩月希依音（五十音順）。「１０年後の自分に手紙を書くとしたら？」の問いに以下のように答えた。安部若菜「１０年後は３４歳。今、２４歳で３冊目の小説を出そうとしてい