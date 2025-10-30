◇ワールドシリーズ第5戦ブルージェイズ 6―1 ドジャース（2025年10月29日ロサンゼルス）ブルージェイズの新人右腕トレー・イエサベージ投手（22）がワールドシリーズ（WS）の新人最多記録となる12奪三振をマークした。29日（日本時間30日）にロサンゼルスで行われたWS第5戦に先発。キャリア最長となる7回を投げてソロ1本のみの3安打1死球1失点で勝利投手となり、3勝2敗として球団32年ぶりの世界一へ王手をかける立役者と