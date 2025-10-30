今年も残すところ、あと2か月あまりとなりました。 全国の郵便局で「年賀はがき」の販売がスタートしました。 年賀はがきの販売開始に合わせて、長崎中央郵便局の一日局長に就任したのは… （アナウンス） 「ヴィヴィくん殿、あなたを長崎中央郵便局の一日郵便局長に委嘱します」 サッカーJ2「V・ファーレン長崎」のクラブマスコット、ヴィヴィくんです。 販売開始をPRしました。 （