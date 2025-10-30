巨人は３０日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内での秋季キャンプ２日目を迎えた。ポスティングによるメジャー挑戦を表明し、１１月の侍ジャパン強化試合・韓国戦のメンバーに選ばれている岡本和真内野手もＧタウンで練習に参加した。阿部監督は不動の４番が抜けることに「チームにとってはとても痛いですよ。けど、そうなったからこそ一丸になるチャンスじゃないかなと思う」とし、「いろんなことを感じ