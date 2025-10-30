巨人は３０日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内での秋季キャンプ２日目を迎えた。投手陣では、この日は横川、西舘、石川、ルシアーノがＧタウン近くの３３４段の階段で地獄の階段ダッシュを行った。その後はアメリカンノックなどで徹底的に下半身強化した。