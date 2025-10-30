◆第４２回ブリーダーズカップマイル・Ｇ１（日本時間１１月２日、デルマー競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝現地時間１０月２９日、デルマー競馬場ＪＲＡ海外馬券発売対象のＧ１に向け、アルジーヌが上々の動きを披露した。初コンビとなるデットーリを背に芝コースを単走。直線では物見をする場面もあったが、脚どりは軽快そのもの。リズム良くスムーズに加速した。手綱を執った世界的名手は「軽くて瞬発力があるので、小