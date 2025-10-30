「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース１−６ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースが２試合連続でリリーフ陣が試合を壊し、痛恨の連敗。デーブ・ロバーツ監督は「もっといい投球をしないといけない」とブルペン陣に苦言を呈した。七回、ロバーツ監督はスネルが招いた２死一、三塁の状況でベンチを出た。１１６球と極限まで左腕を引っ張ったが、ゲレーロＪｒ．を打席に迎えたところで交代を決断。２番手に速