老後の生活資金について、年金だけで賄えるのかという不安を抱える方もいらっしゃるでしょう。一方で、周囲には海外旅行を楽しむなど、経済的にゆとりのある暮らしを送っている年金生活者の姿が見受けられることもあるはずです。実際に、海外旅行に毎年行けるほど生活に余裕のある世帯は、どのくらい存在するのでしょうか。 「ハワイ旅行」には大人一人“30万円程度”の費用がかかる可能性 ハワイ州観光局日本支局が2025