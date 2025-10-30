ゴディバ ジャパンは、「2026ニューイヤー ハッピーバッグ」を2026年1月1日から数量限定で販売する。全国のゴディバショップ･GODIVA café･ゴディバアウトレット店およびゴディバ オンラインショップで取り扱う。また、2025年10月31日から一部の百貨店オンラインで、2025年12月1日から一部のゴディバショップで、順次予約を受け付ける。ゴディバの「2026ニューイヤー ハッピーバッグ」では、バリエーション豊かなチョコレート