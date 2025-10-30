大リーグのロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）の采配を巡り、インターネット上でファンから批判の声が上がっている。スネルは初回わずか3球で2失点ドジャースは2025年10月30日（日本時間）、本拠地ドジャー・スタジアムでワールドシリーズ（WS）第5戦を行い、トロント・ブルージェイズに1−6で敗れた。これで対戦成績を2勝3敗とした。試合はいきなり初回に動いた。ドジャースの先発ブレーク・スネル投手（32）