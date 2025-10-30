俳優・三浦友和（73）＆元歌手・山口百恵さん夫妻の長男で、歌手の三浦祐太朗（41）が29日、自身のインスタグラムを更新し、同日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に出演したことを報告。「徹子さんとのお喋りは心がふわっと軽くなります」と感謝し、MCの黒柳徹子との2ショット写真を公開した。【写真】「徹子さんとのお喋りは心がふわっと軽くなります」三浦祐太朗＆黒柳徹子の2ショット放送では、海外にも活躍の場を広げる歌