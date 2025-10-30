都内で開催中の「第38回東京国際映画祭」で29日、黒澤明監督作『羅生門 4Kデジタル修復版』が上映された。会場となった TOHOシネマズ日比谷シャンテ には多くの外国人観客の姿が見られ、上映後には大きな拍手が沸き起こった。【写真】いい笑顔！黒澤明研究の第一人者である西村雄一郎氏同映画祭では、4年前に「黒澤明の愛した映画」コーナーを創設。日本を代表する映画監督・黒澤明は、生前「黒澤シアター」という映画館を持ち