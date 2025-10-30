◇ワールドシリーズ第5戦ドジャース1―6ブルージェイズ（2025年10月29日ロサンゼルス）ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に先発。今季最多となる116球の力投も6回2/3を投げ6安打5失点でWS2試合続けて黒星を喫した。初回、シュナイダーに初球の内角直球を狙われ先頭打者アーチを浴びると、2番・ゲレロにも直球を弾き返され左越えソ