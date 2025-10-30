１９６３年に初期シリーズの放送が始まった日本初の長編テレビ連続アニメ「鉄腕アトム」が、１１月１日からテレビ埼玉で再放送される。強くて優しい心を持つロボットの主人公アトムの活躍に、夢を膨らませた子供たちは多い。「アトムのまち」をＰＲする埼玉県新座市では、市民らから昭和を代表する名作アニメの再放送を歓迎する声が上がっている。初期シリーズはモノクロで全１９３話。６３年から４年間、フジテレビで放送され