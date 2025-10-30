「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース１−６ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）第６戦に先発する山本由伸投手が試合後、会見に臨んだ。チームが本拠地で痛恨の連敗を喫した中、連覇へ負けられない試合となる第６戦へ「もちろん緊張はありますし、ここまで練習をしてきたので自信を持ってマウンドに上がりたい」と力を込めた。会見では第６戦へ思いを語っていく中、大舞台で強い要因は？と問われた。すると山本は笑